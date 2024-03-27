Де Лигт высказался на тему своего будущего

Защитник Маттейс де Лигт дал очередной комментарий по поводу своего будущего. По словам нидерландца, он не думает о смене клубной прописки.

«Я очень счастлив в «Баварии». Клуб и болельщики всегда дарили мне много любви. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я очень доволен и надеюсь, что мы проведём хорошие матчи и далеко пройдём в Лиге чемпионов», - сказал де Лигт Sky Sports.

В субботу, 30 марта, «Бавария» проведёт матч против дортмундской «Боруссии». На текущий момент мюнхенцы располагаются на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на десять очков.

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