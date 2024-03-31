Тухель: «Мусиала испытывал физические трудности, он очень устал»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии Джамала Мусиалы.

21-летний футболист вышел в стартовом составе мюнхенцев в субботнем матче против дортмундской «Боруссии», но не помог избежать поражения (0:2). На 63-й минуте немецкий полузащитник был заменён.

«Джамал вернулся из расположения сборной очень уставшим. Мы рассматривали возможность оставить его на скамейке запасных в сегодняшней игре, но он был полон решимости выйти на поле. Думаю, было заметно, что ему пришлось непросто физически. Впрочем, ты всегда мудрее, когда оглядываешься назад. Если бы мы проиграли без него, то у нас бы спросили о том, почему Мусиала не вышел в старте», – сказал в послематчевом интервью Тухель.