Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии» высказался о проигрыше дортмундской «Боруссии»

01 Апреля 2024 • 00:06 Комментировать
Бавария
0:2
Боруссия Д

«Бавария» заслуженно уступила дортмундской «Боруссии» в матче чемпионата Германии. Об этом поведал президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

«Бавария» 30 марта на своём поле потерпела поражение от «Боруссии» со счётом 0:2. После потерянных очков мюнхенцы сильно усложнили себе шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

- Мы не были той «Баварией», к которой все привыкли. В этом сезоне это уже не первый случай, когда у нас не получается включиться в игру. Мы проиграли заслуженно, - цитирует президента «Баварии» Sky Sport.

В активе «Баварии» 60 очков после 26 туров. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 баллов.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Хайденхайма», встреча пройдёт 6 апреля и стартует в 16:30 по мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Герберт Хайнер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Апреля
00:06
Президент «Баварии» высказался о проигрыше дортмундской «Боруссии»
31 Марта
10:59
​Хуммельс установил новый рекорд немецкого футбола
01:46
Тухель: «Мусиала испытывал физические трудности, он очень устал»
00:27
Тухель прокомментировал 23-матчевую безголевую серию Сане
00:06
Мюллер – о шансах «Баварии» на чемпионство: «Честно говоря, это нереально»
30 Марта
23:48
Вратарь «Баварии» Ульрайх: «Нам не стоит говорить о титуле»
23:32
Коман впервые в карьере проиграл «Боруссии» в матче Бундеслиги
23:24
Тухель: «Поздравляю «Байер» с чемпионством»
23:18
Киммих – о поражении от «Боруссии»: «Второй тайм напоминал товарищескую игру»
22:47
«Боруссия» завершила безвыигрышную серию против «Баварии», продлившуюся 11 матчей
22:26
«Боруссия» шокировала Мюнхен и оставила «Баварию» без робких надежд на чемпионство 1
19:34
Санчо — в стартовом составе «Боруссии» на матч с «Баварией»
19:22
Кейн – в основном составе «Баварии» на битву с «Боруссией»
16:54
«Бавария» вступила в переговоры с немецким тренером
11:34
Тухель отказался комментировать решение Алонсо остаться в «Байере»
11:07
Терзич высказался об игре Кейна в этом сезоне
10:56
Нагельсманн хочет получить новую работу ещё до начала Евро-2024
03:11
Бавария - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:47
На Поттера появился неожиданный претендент из Бундеслиги
29 Марта
23:41
Тухель рассказал о проблемах с новичком «Баварии» Сарагосой
22:19
«Бавария» претендует на трансферную цель «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси»
22:02
Нагельсманн открыт для возвращения в «Баварию»
21:55
В «Баварии» высказались относительно будущего Горецки
21:52
Эберль: «Было бы неплохо закрыть вопрос по Киммиху до конца апреля»
21:36
«Боруссия» и «Ньюкасл» поспорят за игрока «Ювентуса»
21:32
Ставка и прогноз на матч Бавария — Боруссия чемпионата Германии — 30 марта 2024
21:16
Зидан не возглавит «Баварию»
19:20
Стало известно, от чего зависит будущее Киммиха
16:55
«Бавария» обсуждает двух кандидатов на пост тренера 1
15:54
Тухель ответил, сыграет ли Кейн с «Боруссией»
11:33
Ставка и прогноз на точный счёт матча Бавария – Боруссия чемпионата Германии — 30 марта 2024
02:49
Ставка и прогноз на матч Бавария — Боруссия чемпионата Германии — 30 марта 2024
28 Марта
21:05
В «Баварии» высказались о приглашении Хаби Алонсо
18:45
Рангник может возглавить «Баварию»
16:43
Новичок «Баварии» может летом уйти в аренду
15:01
«Бавария» выплатит Тухелю 12 миллионов евро
14:29
Кейн сделает всё возможное, чтобы сыграть с «Боруссией» Дортмунд
14:15
«Реал» собирается сделать первое предложение по трансферу защитника «Баварии»
14:13
Нойер тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча с «Боруссией»
14:08
Дэвис принял решение по поводу нового контракта с «Баварией»
14:00
Геррейру: «Я всё ещё поддерживаю связь с некоторыми игроками «Боруссии»
11:43
Трансфер Фюриха в «Баварию» может повлиять на будущее других игроков 1
01:29
«Баварии» интересна восходящая звезда «Милана»
00:29
Кроос: «Сане будет очень важен для сборной Германии на Евро-2024» 1
27 Марта
23:14
Онана назвал вратаря, который вдохновил его больше всех
22:57
Сане открыт для продления контракта с «Баварией»
21:24
Де Лигт высказался на тему своего будущего
16:20
«Реал» готов удовлетворить требования Дэвиса по зарплате
13:18
Кейн возобновил командные тренировки
03:04
Мусиала: «Догнать «Байер» будет трудно, но мы попытаемся»
26 Марта
23:39
Скауты «Ювентуса» следят за полузащитником «Баварии»
22:58
Сане намекнул, что останется в «Баварии»
22:13
Новичок сборной Германии – одна из главных целей «Баварии»
21:57
Упамекано готов попробовать силы в Англии – на игрока уже есть претендент
16:48
«Штутгарт» хочет оставить Нюбеля, но только на правах аренды
16:40
Гримальдо: «Мы должны продолжать бороться с расизмом»
16:15
«Бавария» хочет, чтобы Дэвис поскорее ответил на предложение по новому контракту
14:39
Нойер вряд ли сыграет с «Боруссией»
14:18
«Бавария» вышла на связь с представителями защитника «Челси»
13:12
Киммих понимает, что сможет перейти в «Барселону» только свободным агентом в 2025 году
11:23
Де Лигт ответил, кого считает фаворитом матча Нидерланды – Германия
25 Марта
21:46
«Бавария» поделилась новостями о состоянии Кейна
15:21
Алаба пытается убедить игрока «Баварии» перейти в «Реал»
12:49
Киммих не спешит принимать решение по своему будущему
24 Марта
21:39
Три важных игрока «Баварии» могут пропустить матч с «Боруссией»
18:42
Маттеус: Увольнение Нагельсманна из «Баварии» было ошибкой 1
16:43
Канселу: «Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов»
16:31
Канселу: «Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал»
12:50
Кейн может не успеть восстановиться к матчу с «Боруссией» Дортмунд
12:00
Романо оценил будущее Упамекано, Кима Мин Джэ и де Лигта в «Баварии»
00:41
Саутгейт: «Кейн возвращается в Германию для восстановления после травмы»
23 Марта
22:31
«Бавария» нацелилась на ещё одного защитника «Барселоны»
02:07
Киммих – о будущем в «Баварии»: «Очень важно, кто будет новым тренером»
22 Марта
23:55
Тренер вратарей «Баварии»: «Нойеру будет трудно сыграть против «Боруссии»
23:26
Лапорта – об интересе «Баварии» к Араухо: «Уверен, он останется в «Барселоне»
21 Марта
22:01
Стало известно, за сколько «Реал» купит Дэвиса в летнее трансферное окно
04:11
«Бавария» готова серьёзно потратиться на трансферы, одна из целей – звезда «Байера»
02:57
Горецка намерен остаться в «Баварии» – игрок интересен клубу Серии А
02:20
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Киммиха
20 Марта
22:50
«Реал» готов отложить подписание Дэвиса до 2025 года 1
20:40
«Бавария» не выиграет Бундеслигу — суперкомпьютер оценил шансы команды на победу в чемпионате 2
15:58
Кейн пропустил последнюю тренировку сборной Англии
15:42
Эберль: «Подписать новый контракт с Мусиалой — большая цель для «Баварии»
14:14
Эберль: «Сане должен определиться с планами на будущее»
12:40
Румменигге удивился, когда не увидел Горецку в заявке сборной Германии
11:17
Хёнесс: «Я доволен, что ситуация в «Баварии» немного успокоилась»
03:12
Мусиала – лучший игрок топ-5 лиг по средней оценке в последних матчах, Хаверц – четвёртый
02:12
Повторная аренда Санчо в «Боруссию» – наиболее вероятный сценарий
02:02
Эберль: «Реал» не связывался с «Баварией» по Дэвису»
01:01
Директор «Баварии»: «Я не буду звонить Клоппу» 1
00:14
В «Баварии» ответили на вопрос о Моуринью
19 Марта
23:55
Эберль ответил, подходит ли Хаби Алонсо «Баварии»
23:27
Игрок «Баварии» может переехать в Саудовскую Аравию или Катар
22:11
Дризен: «Нойер – лучший вратарь Германии, он должен быть основным в сборной»
21:21
Директор «Баварии» не стал исключать скорое возвращение Нагельсманна
17:27
Конте может заменить Тухеля в «Баварии»
14:28
Павлович вряд ли сыграет за сборную Германии в ближайших матчах
11:48
Новичок «Баварии» разочаровался в Тухеле
11:42
Чупо-Мотинг может остаться в «Баварии», если пригодится новому тренеру
10:55
«Бавария» ищет замену Чупо-Мотингу, среди кандидатов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги
18 Марта
20:27
«Бавария» не хочет тратиться на Араухо 1
14:58
Павлович не присоединился к сборной Германии, полузащитник заболел гриппом
14:03
Дайер: «Кейн – лучший нападающий в мире в плане завершения атак»
13:57
Дайер: «Бундеслига и АПЛ очень похожи»
13:52
Дайер: «Немецкий язык выучить непросто, но я стараюсь»
17 Марта
13:18
Кейн отправится в расположение сборной Англии, несмотря на травму
13:07
Тель стал самым молодым иностранным игроком, который забил 10 голов в Бундеслиге
13:01
Фройнд: «Надеемся, что с Кейном всё хорошо»
12:18
Павлович: «Я занял место Горецки в сборной Германии? Это не моя вина»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Холанн может уйти только в два клуба «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке 16-летний игрок разочаровался в «Реале»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Штутгарт Штутгарт
Хайденхайм Хайденхайм
3
3
1.28 5.60 8.20
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Дармштадт Дармштадт
2
2
1.61 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Апреля
00:06 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» высказался о проигрыше дортмундской «Боруссии»
31 Марта
22:41 · Германия. Бундеслига
«Бохум» не удержал задел в два гола в матче с «Дармштадтом»
20:40 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» отдал «Хайденхайму» почти выигранный матч
19:33 · Германия. Бундеслига
«Ювентусу» интересен хавбек «Баварии», но есть проблема слухи
18:32 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» прервал победную серию «Аугсбурга», но всё равно остался в зоне вылета
16:33 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» упомянул «инсайд» о Конте в ответ на вопрос о Рангнике
15:19 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» ответил на вопрос о Нагельсманне
10:59 · Германия. Бундеслига
​Хуммельс установил новый рекорд немецкого футбола
09:45 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо договаривается с новым клубом - раскрыты детали
08:46 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» высказались о победе над «Баварией»
07:43 · Англия. Премьер-лига
Названо имя самого дорогого полузащитника мира - он играет в «Реале»
01:46 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мусиала испытывал физические трудности, он очень устал»
00:49 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» выиграла в Мюнхене впервые с 2014 года
00:27 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал 23-матчевую безголевую серию Сане
00:06 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о шансах «Баварии» на чемпионство: «Честно говоря, это нереально»
Все новости
Рекомендуем