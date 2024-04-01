Президент «Баварии» высказался о проигрыше дортмундской «Боруссии»

«Бавария» заслуженно уступила дортмундской «Боруссии» в матче чемпионата Германии. Об этом поведал президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

«Бавария» 30 марта на своём поле потерпела поражение от «Боруссии» со счётом 0:2. После потерянных очков мюнхенцы сильно усложнили себе шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

- Мы не были той «Баварией», к которой все привыкли. В этом сезоне это уже не первый случай, когда у нас не получается включиться в игру. Мы проиграли заслуженно, - цитирует президента «Баварии» Sky Sport.

В активе «Баварии» 60 очков после 26 туров. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 баллов.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Хайденхайма», встреча пройдёт 6 апреля и стартует в 16:30 по мск.