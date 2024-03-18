Дайер: «Кейн – лучший нападающий в мире в плане завершения атак»

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер сделал комплимент своему партнёру по команде Гарри Кейну, с которым ранее также выступал за лондонский «Тоттенхэм».

«Кейн – лучший нападающий в мире в плане завершения атак. Возможно, люди в Германии этого не осознавали до трансфера Гарри. Тем не менее, я об этом знал заранее. Он очень стабилен и всегда сохраняет высокую концентрацию», – цитирует Дайера Kicker.

На счету Кейна уже 31 гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Если англичанин забьёт 11 мячей в оставшихся 8 турах Бундеслиги, он побьёт рекорд Роберта Левандовски по количеству голов за один розыгрыш немецкого чемпионата.