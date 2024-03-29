Эберль: «Было бы неплохо закрыть вопрос по Киммиху до конца апреля»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о будущем полузащитника Йозуа Киммиха.

Нынешний контракт 29-летнего игрока рассчитан до 2025 года. Известно, что будущее хавбека зависит от того, кто станет сменщиком Томаса Тухеля в должности главного тренера.

Эберль подтвердил позицию Киммиха, а также заявил, что в клубе планируют решить вопрос до конца апреля: «Последнее слово остаётся за Йозуа. Если он хочет продолжить сотрудничество, то мы тоже этого хотим. Как бы всё ни сложилось, было бы неплохо закрыть этот вопрос к концу апреля», – приводит журналист Альфредо Педулла слова спортивного директора «Баварии».