Мусиала: «Догнать «Байер» будет трудно, но мы попытаемся»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

Мюнхенцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего «Байера» на десять очков за восемь туров до финиша. В Лиге чемпионов коллектив Томаса Тухеля добрался до четвертьфинала, где сыграет с лондонским «Арсеналом».

«Всё возможно. В ответном матче на «Альянц Арене» мы можем обеспечить себе место в полуфинале Лиги чемпионов, но для начала нам нужно найти правильный ритм в двух предстоящих матчах Бундеслиги. Я мечтаю сыграть в финале на «Уэмбли».

Догнать «Байер» в чемпионате будет трудно, но мы постараемся оказывать максимальное давление. Мы надеемся, что сможем чего-то добиться в этом трудном сезоне. В лучшем случае – чемпионство», – поведал в интервью SportBild Мусиала.