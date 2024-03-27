Сане открыт для продления контракта с «Баварией»

Вингер «Баварии» Лерой Сане готов подписать новый трудовой договор с клубом.

В СМИ регулярно появляются слухи о возможном возвращении 28-летнего игрока в Англию, также интерес к нему приписывается «Ювентусу» и «Барселоне». Как утверждает журналист Максимилиан Кох, «Бавария» остаётся первым выбором для Сане. Переговоры не достигли продвинутой стадии, однако стороны поддерживают диалог. Мюнхенский гранд надеется сохранить немецкого футболиста в своих рядах на долгие годы.

Действующий контракт Лероя Сане с «Баварией» рассчитан до конца следующего сезона. В нынешней кампании игрок отметился 9 голами и 12 ассистами в 36 матчах.