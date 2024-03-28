«Бавария» выплатит Тухелю 12 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» летом выплатит Томасу Тухелю компенсацию за расторжение контракта. Напомним, немецкий специалист покинет пост главного тренера «красной машины» по окончании сезона.

Издание Bild утверждает, что «Бавария» заплатит Тухелю зарплату, которая полагается ему за календарный год. Напомним, контракт Томаса с мюнхенским клубом был рассчитан до конца следующего сезона. Ранее стороны сообщили, что решение расстаться было обоюдным. Тем не менее, «Бавария» всё же выплатит Тухелю компенсацию в размере годовой зарплаты – 12 миллионов евро.

За 8 туров до конца нынешнего розыгрыша Бундеслиги «Бавария» отстаёт от лидирующего «Байера» на 10 очков. В четвертьфинале Лиги чемпионов немцы скоро сыграют с лондонским «Арсеналом».