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Чемпионат Германии. Бундеслига

Три важных игрока «Баварии» могут пропустить матч с «Боруссией»

24 Марта 2024 • 21:39 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

В следующую субботу, 30 марта, в немецкой Бундеслиге пройдёт большой матч – «Бавария» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Как сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на Kicker, пропустить эту игру из-за травм могут три важных игрока «Баварии». В этот список входят вратарь Мануэль Нойер, защитник Рафаэл Геррейру и нападающий Гарри Кейн.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующего «Байера» команда Томаса Тухеля отстаёт на десять зачётных баллов. Впереди восемь туров, то есть интрига ещё остаётся, ведь каждая из команд может набрать 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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