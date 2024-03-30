Тухель: «Поздравляю «Байер» с чемпионством»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признал, что чемпионская гонка в Бундеслиге завершена.

«Бавария» уступила дортмундской «Боруссии» в домашнем матче 27-го тура (0:2). Отставание мюнхенцев от «Байера» составляет 13 очков за семь туров до финиша.

«Поздравляю «Байер» с чемпионством, – открыто заявил Тухель после матча. – Сегодня мы провели игру невысокого уровня. Думаю, это была посредственная игра, в которой нам не хватало скорости и страсти. В последние недели мы думали, что больше не опустимся до такого уровня, мы видели всё совершенно иначе, но попросту не смогли выступить должным образом», – высказался в интервью Sky Sport наставник «Баварии».