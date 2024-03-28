«Баварии» интересна восходящая звезда «Милана»

«Бавария» пополнила число претендентов на форварда «Милана» Франческо Камарду.

Футболист, недавно отметивший своё 16-летие, ещё не заключил профессиональный контракт с «россонери» – сторонам не удаётся согласовать некоторые детали сделки. Этим могут воспользоваться другие клубы, внимательно следящие за ситуацией. Согласно сведениям журналиста Кристиана Фалька, в подписании Камарды заинтересовалась «Бавария». Кандидатура юного итальянца уже обсуждалась в мюнхенском клубе.

В ноябре Франческо Камарда стал самым молодым дебютантом в истории Серии А – он сыграл против «Фиорентины» в возрасте 15 лет и 260 дней.