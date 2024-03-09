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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не может согласовать контракт с 15-летним Камардой – игрок интересен топ-клубам слухи

09 Марта 2024 • 00:45 Комментировать
Милан
...
Эмполи
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10.03 17:00

Нападающий «Милана» Франческо Камарда не торопится подписывать профессиональный контракт с клубом.

Осенью форвард установил рекорд Серии А, став самым молодым дебютантом в истории чемпионата. Вскоре после этого появилась информация о заинтересованности «Милана» в подписании профессионального соглашения с игроком, однако договорённость до сих пор не достигнута. По информации итальянских СМИ, руководство «Милана» предлагает 15-летнему форварду значительно менее выгодные условия, чем требуют его представители.

За ситуацией внимательно следят гранды зарубежных лиг, среди которых «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Футболист также находится на радарах «Интера», который, впрочем, вступит в борьбу лишь в крайнем случае.

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