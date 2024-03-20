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Повторная аренда Санчо в «Боруссию» – наиболее вероятный сценарий

20 Марта 2024 • 02:12 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Вингер Джедон Санчо, арендованный дортмундской «Боруссией», вряд ли будет выступать за «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

Англичанин пропустил почти всю первую половину кампании из-за конфликта с тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. В январе Санчо арендовала «Боруссия», которая, как неоднократно сообщалось, заинтересована в сохранении 23-летнего футболиста. По информации Bild, переговоры между клубами по будущему игрока запланированы на май, и наиболее вероятным сценарием на данный момент видится повторная аренда, а не полноценный выкуп.

Джедон Санчо отметился двумя голами и двумя ассистами в десяти матчах за «шмелей» с момента возвращения.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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