Повторная аренда Санчо в «Боруссию» – наиболее вероятный сценарий

Вингер Джедон Санчо, арендованный дортмундской «Боруссией», вряд ли будет выступать за «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

Англичанин пропустил почти всю первую половину кампании из-за конфликта с тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. В январе Санчо арендовала «Боруссия», которая, как неоднократно сообщалось, заинтересована в сохранении 23-летнего футболиста. По информации Bild, переговоры между клубами по будущему игрока запланированы на май, и наиболее вероятным сценарием на данный момент видится повторная аренда, а не полноценный выкуп.

Джедон Санчо отметился двумя голами и двумя ассистами в десяти матчах за «шмелей» с момента возвращения.