Упамекано готов попробовать силы в Англии – на игрока уже есть претендент

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано находится в списке интересов «Манчестер Юнайтед».

Будущее француза в Мюнхене находится под вопросом, несмотря на действующий до 2026 года контракт. По сведениям журналиста Руди Галетти, 25-летний игрок вполне допускает возможность ухода из «Баварии» по окончании текущего сезона. Серьёзный интерес к центрбеку проявляет «Манчестер Юнайтед», занимающийся поисками усиления обороны на фоне возможного расставания с Рафаэлем Вараном и Гарри Магуайром.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дайо Упамекано в 60 млн евро. Футболист выступает за «Баварию» с момента перехода из «РБ Лейпцига» в 2021 году.