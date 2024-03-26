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Упамекано готов попробовать силы в Англии – на игрока уже есть претендент слухи

26 Марта 2024 • 21:57 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано находится в списке интересов «Манчестер Юнайтед».

Будущее француза в Мюнхене находится под вопросом, несмотря на действующий до 2026 года контракт. По сведениям журналиста Руди Галетти, 25-летний игрок вполне допускает возможность ухода из «Баварии» по окончании текущего сезона. Серьёзный интерес к центрбеку проявляет «Манчестер Юнайтед», занимающийся поисками усиления обороны на фоне возможного расставания с Рафаэлем Вараном и Гарри Магуайром.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дайо Упамекано в 60 млн евро. Футболист выступает за «Баварию» с момента перехода из «РБ Лейпцига» в 2021 году.

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Бавария Манчестер Юнайтед Дайо Упамекано трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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