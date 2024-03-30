Нагельсманн хочет получить новую работу ещё до начала Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн хотел бы получить новую работу ещё до начала чемпионата Европы, который стартует в июне. Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.

Ранее появилась информация, согласно которой руководство мюнхенской «Баварии» задумывается о возвращении Юлиана на пост главного тренера. Сам Нагельсманн открыт к такому варианту, несмотря на неожиданное увольнение из Мюнхена в марте 2023 года.

Недавно стало известно, что «Барселона» вычеркнула Нагельсманна из списка кандидатов на пост нового тренера. Каталонский клуб сосредоточен на других кандидатах.