Фройнд: «Надеемся, что с Кейном всё хорошо»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд оценил состояние нападающего Гарри Кейна, который был заменён во вчерашнем матче против «Дармштадта». Англичанин забил гол, но затем получил небольшое повреждение.

«Надеемся, что с Кейном всё хорошо и его травма не серьёзная. Его замена была мерой предосторожности. Гарри не будет рисковать с национальной сборной», – сказал Фройнд в интервью журналисту Патрику Штрассеру.

Сам Кейн после матча заявил, что испытывает небольшую боль после травмы. «Бавария» хочет, чтобы Гарри не отправился в сборную Англии на ближайшие товарищеские матчи.