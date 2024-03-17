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Фройнд: «Надеемся, что с Кейном всё хорошо»

17 Марта 2024 • 13:01 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд оценил состояние нападающего Гарри Кейна, который был заменён во вчерашнем матче против «Дармштадта». Англичанин забил гол, но затем получил небольшое повреждение.

«Надеемся, что с Кейном всё хорошо и его травма не серьёзная. Его замена была мерой предосторожности. Гарри не будет рисковать с национальной сборной», – сказал Фройнд в интервью журналисту Патрику Штрассеру.

Сам Кейн после матча заявил, что испытывает небольшую боль после травмы. «Бавария» хочет, чтобы Гарри не отправился в сборную Англии на ближайшие товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Кристоф Фройнд ещё теги

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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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