Атакующий полузащитник Этан Нванери подписал первый профессиональный контракт с «Арсеналом». Информация размещена на официальном сайте лондонского клуба.

На какой срок рассчитан подписанный 17-летним футболистом трудовой договор, «Арсенал» не рассказывает.

Стоит сказать, что Этан Нванери уже успел поучаствовать в двух официальных матчах первой команды «Арсенала» в Премьер-лиге. Последний такой случай был в феврале, когда молодой игрок вышел на замену в дерби против «Вест Хэма».

Добавим, что на текущий момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.