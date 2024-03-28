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Нванери подписал первый профессиональный контракт с «Арсеналом»

28 Марта 2024 • 18:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Атакующий полузащитник Этан Нванери подписал первый профессиональный контракт с «Арсеналом». Информация размещена на официальном сайте лондонского клуба.

На какой срок рассчитан подписанный 17-летним футболистом трудовой договор, «Арсенал» не рассказывает.

Стоит сказать, что Этан Нванери уже успел поучаствовать в двух официальных матчах первой команды «Арсенала» в Премьер-лиге. Последний такой случай был в феврале, когда молодой игрок вышел на замену в дерби против «Вест Хэма».  

Добавим, что на текущий момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Этан Нванери

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