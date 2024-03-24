Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саутгейт высказался о травме Уокера

24 Марта 2024 • 01:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о повреждении Кайла Уокера.

Защитник «Манчестер Сити» был вынужденно заменён уже на 20-й минуте субботнего товарищеского матча против сборной Бразилии (0:1).

«Мы пока не знаем. Он испытывает неприятные ощущения, но он не из тех, кто часто получает травмы, поэтому не уверен, в чём именно заключается проблема. Мы оценим ситуацию в ближайшие дни», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарии Саутгейта.

26 марта сборная Англии сыграет против Бельгии.

«Манчестер Сити» предстоит провести важный матч против «Арсенала» уже 31 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Кайл Уокер Гарет Саутгейт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Марта
01:36
Саутгейт высказался о травме Уокера
23 Марта
22:10
Канселу: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
21:44
Жоржиньо: «Опыт игры в Премьер-лиге сделал меня сильнее»
14:13
Клуб из топ-4 Ла Лиги арендует нападающего «Манчестер Сити» в январе 2025 года
01:53
Родри: «Хотелось бы, чтобы однажды «Золотой мяч» выиграл опорник»
21 Марта
02:12
«Манчестер Сити» может расстаться со звёздным игроком
01:03
Лапорт: «Гвардиола относился ко мне не так, как я хотел» 1
20 Марта
16:05
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ 3
13:10
Томиясу: «Я очень счастлив продлить свой контракт с «Арсеналом» 1
00:52
Коуто: «Надеюсь, смогу поиграть под руководством Гвардиолы»
00:05
Коуто высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»
19 Марта
22:48
Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника
15:06
«Арсенал» близок к тому, чтобы определить главную трансферную цель на позицию форварда 1
12:30
Соареш покинет «Арсенал» в конце сезона
18 Марта
16:51
Юнгберг: «Арсенал» должен был выиграть Лигу чемпионов в 2006 году» 1
16:24
Бернарду Силва: «Я уверен, что вернусь в «Бенфику»
16:13
Родри: «В конце сезона вы увидите лучшую версию «Манчестер Сити»
14:24
Парти не поедет в сборную Ганы, игроку дали возможность набрать форму
14:16
В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу 1
17 Марта
23:06
Фоден в восторге от своего игрового времени
22:58
Фоден: «Бернарду Силва — один из лучших, с кем я играл» 2
15:30
«Ливерпулю» и ещё двум топ-клубам АПЛ интересен нападающий дортмундской «Боруссии»
15:16
«Арсенал» активно следит за форвардом «РБ Лейпцига» 1
11:30
Канселу надеется, что «Манчестер Сити» упростит его трансфер в «Барселону»
14 Марта
01:31
«Арсенал» договорился о новом контракте с основным защитником
13 Марта
03:11
Сака: «Арсенал» способен обыграть «Манчестер Сити» на выезде» 2
12 Марта
18:24
Аканджи — о борьбе за чемпионство: «Нам нужно сосредоточиться на себе»
11 Марта
20:17
Раскрыты сроки восстановления Эдерсона
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Садио Мане высказался о Клоппе Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Куртуа сделал важное заявление Анчелотти «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
01:53 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб предложил контракт защитнику «Атлетико» Эрмосо
01:36 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт высказался о травме Уокера
00:56 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт оценил игру Майну и других дебютантов сборной Англии
23 Марта
23:42 · Англия. Премьер-лига
Майну дебютировал за сборную Англии
23:25 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Барселона» – единственный клуб, в котором я мечтаю играть»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Амрабат заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А слухи
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за топ-вратаря
22:40 · Англия. Премьер-лига
Уокер получил травму в товарищеском матче сборной Англии
22:29 · Англия. Премьер-лига
Осимхен определился со своим новым клубом 2 слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Опыт игры в Премьер-лиге сделал меня сильнее»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Дэвис назвал клуб, за которым следит в АПЛ
21:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» всерьёз обсуждают вариант с приглашением Зидана 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
Легенды «Ливерпуля» сотворили камбэк в игре с «Аяксом» 1
19:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» ответил, есть ли в России игроки сильнее Мудрика
Все новости
Рекомендуем