Саутгейт высказался о травме Уокера

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о повреждении Кайла Уокера.

Защитник «Манчестер Сити» был вынужденно заменён уже на 20-й минуте субботнего товарищеского матча против сборной Бразилии (0:1).

«Мы пока не знаем. Он испытывает неприятные ощущения, но он не из тех, кто часто получает травмы, поэтому не уверен, в чём именно заключается проблема. Мы оценим ситуацию в ближайшие дни», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарии Саутгейта.

26 марта сборная Англии сыграет против Бельгии.

«Манчестер Сити» предстоит провести важный матч против «Арсенала» уже 31 марта.