Коуто высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»

Правый защитник «Жироны» Ян Коуто, арендованный у «Манчестер Сити», пока не знает, где окажется в новом сезоне.

Бразилец играет важную роль в успехах каталонцев в нынешней кампании, однако уже летом ему предстоит вернуться в «Манчестер Сити». 21-летний футболист принадлежит «горожанам» с 2020 года.

«Я много разговариваю со своими агентами, мы должны планировать будущее. Мой контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года, ещё ничего не решено. Посмотрим, отправлюсь ли я на предсезонный сбор с командой.

Думаю, пока рано говорить что-то конкретное – будет видно ближе к концу сезона. Сейчас я сосредоточен на футболе. Этот сезон складывается отлично как для меня, так и для «Жироны», – цитирует Sport Witness Коуто.