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Уокер под вопросом на матч с «Арсеналом»

27 Марта 2024 • 14:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может пропустить ближайший матч своей команды с лондонским «Арсеналом». Напомним, футболист получил травму в расположении сборной Англии.

По информации от Sky Sports, шансы Уокера на участие в игре против «Арсенаала» составляют 50 на 50. Медицинский штаб «горожан» делает всё возможное для того, чтобы поставить англичанина на ноги перед одним из важнейших матчей сезона. Напомним, «Арсенал» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице АПЛ, но «Манчестер Сити» отстаёт от лондонцев всего на одно очко.

Уокер в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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