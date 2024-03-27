Уокер под вопросом на матч с «Арсеналом»

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может пропустить ближайший матч своей команды с лондонским «Арсеналом». Напомним, футболист получил травму в расположении сборной Англии.

По информации от Sky Sports, шансы Уокера на участие в игре против «Арсенаала» составляют 50 на 50. Медицинский штаб «горожан» делает всё возможное для того, чтобы поставить англичанина на ноги перед одним из важнейших матчей сезона. Напомним, «Арсенал» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице АПЛ, но «Манчестер Сити» отстаёт от лондонцев всего на одно очко.

Уокер в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги отметился двумя результативными передачами.