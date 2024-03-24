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«Манчестер Сити» активно следит за защитником «Эвертона»

24 Марта 2024 • 19:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Футболист «Эвертона» Джерред Брентуэйт может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщают британские СМИ, в услугах защитника активно заинтересован «Манчестер Сити». Там считают, что по игровым характеристикам Брэнтуэйт похож на игрока «горожан» Джона Стоунза, которой был куплен также у «Эвертона».

Футболистом, помимо «Манчестер Сити», также интересуется и «Манчестер Юнайтед».

Брентуэйт в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил два гола в 25 матчах. Его соглашение с «ирисками» действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

 


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Эвертон Манчестер Сити Джерред Брентуэйт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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