«Манчестер Сити» активно следит за защитником «Эвертона»

Футболист «Эвертона» Джерред Брентуэйт может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщают британские СМИ, в услугах защитника активно заинтересован «Манчестер Сити». Там считают, что по игровым характеристикам Брэнтуэйт похож на игрока «горожан» Джона Стоунза, которой был куплен также у «Эвертона».

Футболистом, помимо «Манчестер Сити», также интересуется и «Манчестер Юнайтед».

Брентуэйт в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил два гола в 25 матчах. Его соглашение с «ирисками» действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.