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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аканджи — о борьбе за чемпионство: «Нам нужно сосредоточиться на себе»

12 Марта 2024 • 18:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

— Нам просто нужно сосредоточиться на себе. Мы находимся в этой гонке, и в следующем туре играем против «Арсенала». В этом матче нам нужно будет показать хорошую игру, — приводит слова Аканджи Yahoo Sports.

В текущей кампании 28-летний футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

После 28 туров «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдет 31 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мануэль Аканджи

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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