Сака мог получить травму

В воскресенье вечером в чемпионате Англии сражаются «Манчестер Сити» и «Арсенал», претендующие на чемпионский титул. Ближе к завершению встречи был заменён вингер лондонской команды Букайо Сака. Показалось, что при уходе с поля Сака испытывал болезненные ощущения. После игры главный тренер «канониров» Микель Артета наверняка даст комментарий по поводу состояния Букайо – есть травма у футболиста или нет.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Арсенал» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.