Бернарду Силва: «Я уверен, что вернусь в «Бенфику»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о возможном возвращении в «Бенфику».

— Я уверен, что вернусь в «Бенфику», но не знаю, когда это произойдет. Трудно сказать, произойдет ли это через два или три года. Я говорил уже несколько раз, что возвращение в «Бенфику» — это цель моей карьеры и жизни, — приводит слова Силвы City Xtra.

Напомним, 29-летний португальский хавбек является воспитанником «Бенфики», за которую он выступал до 2015 года, после чего перебрался в «Монако».

Цвета «Манчестер Сити» Силва защищает с 2017 года. Действующий трудовой договор игрока с «горожанами» рассчитан до середины 2026 года.