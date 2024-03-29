Грилиш: «Манчестер Сити» окажется в хорошей позиции, если обыграет «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился комментарием об участии лондонского «Арсенала» в чемпионской гонке.

«Арсенал» подписал Деклана Райса и Кая Хаверца – оба играют очень хорошо. Возможно, у них будет немного больше опыта, чем в прошлом сезоне... Прошлый год стал для них первым настоящим в титульной гонке», — цитирует Грилиша City Xtra.

При этом футболист отметил, что все зависит от «Манчестер Сити», ведь победа в предстоящем матче над «Арсеналом» поставит команду в отличную позицию.

После 28 туров «Манчестер Сити» идет на третьей строчке в АПЛ и отстает от лидирующего «Арсенала» на одно очко.

Игра 30-го тура между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится 31 марта и должна будет стартовать в 18:30 по мск.