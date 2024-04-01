Холанн отреагировал на ничью с «Арсеналом»

В воскресенье «Манчестер Сити» не смог обыграть дома «Арсенал» - матч завершился со счётом 0:0. Как следствие, команда Хосепа Гвардиолы остаётся на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» «горожане» отстают на одно очко, а от «Ливерпуля» - на три.

После ничьей с «Арсеналом» публикацию в социальных сетях сделал звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Он дал понять, что команда может выиграть титул.

«Мы сделали это один раз, мы можем сделать это снова!» - написал Холанн в социальных сетях.

Следующий матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт уже 3 апреля – против «Астон Виллы» на своём поле.