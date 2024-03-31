Бернарду Силва: В чемпионской гонке мы теперь зависим от «Арсенала» и «Ливерпуля»

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ничьей с «Арсеналом» в 30-м туре чемпионата Англии высказался о борьбе за чемпионство.

Напомним, встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 0:0.

- Многое может произойти. Теперь мы не зависим от себя, мы зависим от «Ливерпуля» и «Арсенала». У нас больше не будет матчей с ними, поэтому нам нужно, чтобы они теряли очки, а нам нужно выполнять свою работу и побеждать в собственных матчах, - приводит слова игрока ВВС.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» идёт на втором, а лидирует «Ливерпуль».