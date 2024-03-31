Хитрость Гвардиолы или реально травмы: Ориентировочные составы на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»

В одном из ключевых матчей сезона в АПЛ «Манчестер Сити» сразится сегодня с лондонским «Арсеналом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на эту встречу.

«Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Аке, Диаш, Серхио Гомес, Ковачич, Родри, Доку, Льюис, Фоден, Бобб.

«Арсенал»: Райя, Кивёр, дос Сантос, Салиба, Уайт, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссар, Хаверц, Сака.

Во время отлучки в свои сборные получили повреждения сразу несколько игроков «Манчестер Сити». Это Кайл Уокер, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Бернарду Силва, Рубен Диаш и Эрлинг Холанн. Кроме того, есть новость по травме Луиса Матеуса. Возможно, кто-то из них всё-таки сыграет с «Арсеналом». Под вопросом участие в игре и Кевина де Брёйне. Старая травма у Джека Грилиша. В лазарете пребывает вратарь «небесно-голубых» Эдерсон.

Что касается «Арсенала», то Букайо Сака заранее покинул расположение сборной Англии в качестве меры предосторожности. Под вопросом способность сыграть в предстоящем матче Габриэла Мартинелли. Похоже, что залечил свою травму Томас Парти.

Не исключено, что новостями о травмах большого количества игроков «Манчестер Сити» пытается ввести в заблуждение «Арсенал» или своего следующего соперника – мадридский «Реал», с которым команда Хосепа Гвардиолы сыграет в Лиге чемпионов 3 апреля.

В турнирной таблице «Арсенал» лидирует с 64 очками по итогам 28 проведённых матчей. У «Манчестер Сити», идущего на третьей строчке, 63 балла после такого же количества встреч. Высока вероятность, что непосредственно к матчу «Арсенал» подойдёт на втором месте, поскольку «Ливерпуль» сыграет свой матч 30-го тура с «Брайтоном» раньше.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» прозвучит сегодня, 31 марта, в 18:30 по московскому времени. В ночь с субботы на воскресенье в Англии перевели часы на летнее время, поэтому в России традиционные слоты матчей АПЛ теперь сдвигаются на час назад. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов