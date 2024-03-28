7 важных игроков «Манчестер Сити» могут пропустить битву с «Арсеналом»

На выходных в Премьер-лиге Англии пройдёт битва между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». У рулевого «горожан» Хосепа Гвардиола хватает поводов для головной боли – пропустить столь важный матч могут семь важных игроков команды.

В списке игроков, рискующих не сыграть с «Арсеналом», находятся Эдерсон, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Матеус Нунес, Кевин де Брёйне и Джек Грилиш.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место, а «Арсенал» - первое. Между командами всего лишь одно очко.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» стартует 31 марта в 18:30 по московскому времени.