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Три важных игрока «Манчестер Сити» должны вернуться в строй к битве с «Арсеналом» слухи

26 Марта 2024 • 15:21 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

31 марта «Манчестер Сити» примет у себя дома «Арсенал» в рамках матча 30-го тура чемпионата Англии.

Как стало известно Mirror, к данному поединку ожидается возвращение трех футболистов «горожан». По данным источника, травмированные ранее Кайл Уокер, Кевин де Брёйне и Джек Грилиш смогут помочь команде в матче с «Арсеналом».

Начало матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» запланировано на 18:30 по московскому времени.

В настоящий момент подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующих «канониров» всего на один балл.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Кайл Уокер Джек Грилиш Кевин де Брёйне ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
26 Марта 2024 в 16:39
Кто бы сомневался.
Ох, беда будет конечно. В поражении не сомневаюсь. Но надеюсь на достойное
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