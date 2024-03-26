31 марта «Манчестер Сити» примет у себя дома «Арсенал» в рамках матча 30-го тура чемпионата Англии.

Как стало известно Mirror, к данному поединку ожидается возвращение трех футболистов «горожан». По данным источника, травмированные ранее Кайл Уокер, Кевин де Брёйне и Джек Грилиш смогут помочь команде в матче с «Арсеналом».

Начало матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» запланировано на 18:30 по московскому времени.

В настоящий момент подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующих «канониров» всего на один балл.