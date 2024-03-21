«Манчестер Сити» готов рассмотреть предложения по полузащитнику Джеку Грилишу.

28-летний игрок проводит не лучший сезон – он постоянно выбывает из строя из-за травм. По сообщениям HITC, «Манчестер Сити» может отпустить Грилиша в другой клуб, если получит по нему предложения грядущим летом. «Горожане» нуждаются в привлечении дополнительных средств для усиления команды, поэтому не станут удерживать дорогостоящего англичанина.

Джек Грилиш был приобретён «Манчестер Сити» у «Астон Виллы» в августе 2021 года за 117,5 млн евро. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 65 млн евро.