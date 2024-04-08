Рюдигер: Слышал, что «Арсенал» хорошо сыграл в обороне с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер ответил на вопрос о том, вынес ли он что-то из оборонительной игры «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

— Я не смотрел игру, но слышал, что они очень хорошо действовали в обороне, — приводит слова Рюдигера Madrid Universal.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет два ассиста.

Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.