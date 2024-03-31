Клопп пожелал, чтобы «Манчестер Сити» и «Арсенал» проиграли в очном матче

После воскресной домашней волевой победы над «Брайтоном» (2:1) главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, какой результат он хотел бы увидеть в матче конкурентов – «Манчестер Сити» против «Арсенала».

«Поражение обоих», - сказал Клопп в эфире Sky Sports, после чего засмеялся.

На текущий момент именно «Ливерпуль» располагается на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги. Впрочем, матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» ещё идёт. Следить за его развитием во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.