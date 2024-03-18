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Родри: «В конце сезона вы увидите лучшую версию «Манчестер Сити»

18 Марта 2024 • 16:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о паузе на игры сборных.

— Этот перерыв пойдет нам на пользу. В конце сезона вы увидите лучшую версию «Манчестер Сити», — приводит слова Родри City Xtra.

В текущем сезоне 27-летний испанец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

После 28 сыгранных матчей «Манчестер Сити» находится на третьей строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

Следующий матч «Манчестер Сити» против «Арсенала» пройдет 31 марта. Начало события запланировано на 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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