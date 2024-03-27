Агент высказался о будущем Жоржиньо

Агент Жоао Сантос, который работает с полузащитником «Арсенала» Жоржиньо, дал комментарий на тему будущего футболиста.

Как известно, действующий контракт 32-летнего Жоржиньо с «Арсеналом» рассчитан до завершения текущего сезона.

«Мы обсудим с «Арсеналом» ситуацию с контрактом, это наш приоритет. У «Арсенала» фантастическая команда, и мы посмотрим, будет ли Жоржиньо им нужен в следующем сезоне.

Возвращение в Италию? Почему нет? Однажды это возможно», - сказал Сантос Radio Sportiva.

В сезоне 2023/2024 Жоржиньо провёл 28 матчей. В них полузащитник забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.