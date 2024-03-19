«Арсенал» близок к тому, чтобы определить главную трансферную цель на позицию форварда

Лондонский «Арсенал» продолжает планировать трансферную кампанию на лето. По информации от Caught Offside, всё идёт к тому, что главной целью команды Микеля Артеты на позицию форварда станет Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга».

В «Арсенале» всё больше убеждаются в том, что 25-летний швед является наилучшим вариантом для усиления атаки. Проблема в том, что в контракте у Дьёкереша прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро. «Арсенал» попробует снизить этот ценник.

В этом розыгрыше чемпионата Португалии Дьёкереш имеет на счету 22 гола и 10 результативных передач в 24 матчах. Ранее швед выступал в Англии в составе «Ковентри», где в прошлом сезоне забил 21 гол в Чемпионшипе.