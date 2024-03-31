«Манчестер Сити» потерял защитника в битве с «Арсеналом»

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге проходит матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Уже по ходу первого тайма рулевому «горожан» Хосепу Гвардиоле пришлось делать перестановку в составе. Дело в том, что защитник Натан Аке получил травму. Судя по всему, футболист почувствовал боль в икроножной мышце. Вместо Аке на футбольное поле в срочном порядке вышел Рико Льюис. Замена была произведена при счёте 0:0.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.