Уокер назвал двух лучших футболистов, с которыми играл в одной команде

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о лучших партнёрах в карьере.

«Давид Сильва. Он очень хорош. Конечно, Кевин де Брёйне разносторонний игрок, но у Силвы более высокий уровень мастерства. Еще назову Дембеле. Он был топ, ему просто не хватало результативных действий», — приводит слова Уокера Vi.

В текущем сезоне 33-летний Уокер принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три результативные передачи.

После 28 туров «Манчестер Сити» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 63 зачетных балла.