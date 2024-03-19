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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника

19 Марта 2024 • 22:48 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
30.03 15:30

Центральный защитник «Ноттингем Форест» Мурилло попал в список трансферных целей грандов Английской премьер-лиги.

Бразилец пополнил ряды «лесников» летом прошлого года, перебравшись из «Коринтианса». Молодому центрбеку быстро удалось зарекомендовать себя на английских полях – он регулярно выходит в стартовом составе своей команды. По данным журналиста Сами Мокбеля, уже скоро 21-летний футболист может отправиться на повышение: интерес к нему проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Стоимость Мурилло, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро. Действующий контракт игрока с «Ноттингем Форест» рассчитан до 2028 года.

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Ньюкасл Челси Ливерпуль Арсенал Лондон Ноттингем Форест трансферы футбола - лето 2024 Мурилло ещё теги

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