Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника

Центральный защитник «Ноттингем Форест» Мурилло попал в список трансферных целей грандов Английской премьер-лиги.

Бразилец пополнил ряды «лесников» летом прошлого года, перебравшись из «Коринтианса». Молодому центрбеку быстро удалось зарекомендовать себя на английских полях – он регулярно выходит в стартовом составе своей команды. По данным журналиста Сами Мокбеля, уже скоро 21-летний футболист может отправиться на повышение: интерес к нему проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Стоимость Мурилло, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро. Действующий контракт игрока с «Ноттингем Форест» рассчитан до 2028 года.