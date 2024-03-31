«Манчестер Сити» и «Арсенал» объявили составы на очную битву

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт большой матч – «Манчестер Сити» против «Арсенала».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Ортега, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, де Брёйне, Бернарду Сила, Фоден, Холанн.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивёр, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Хаверц, Жезус.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.