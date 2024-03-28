Саутгейт: «Для Уайта двери сборной Англии остаются открытыми»

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт готов вновь пригласить Бена Уайта в ряды своей команды в будущем.

Правый защитник «Арсенала» отказался принимать участие в мартовском сборе «трёх львов», о чём ранее сообщал сам наставник англичан. Несмотря на это, тренер не ставит крест на кандидатуре 26-летнего игрока.

«Всё зависит от самого Бена – наши двери остаются открытыми. Я с уважением отнёсся к его ситуации, поскольку с нами связывался «Арсенал». Я всегда оставлял дверь открытой. Мне очень хотелось видеть его в расположении сборной», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Саутгейта.

Бен Уайт провёл 39 матчей за «Арсенал» в текущем сезоне, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.