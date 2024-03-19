Соареш покинет «Арсенал» в конце сезона

Крайний защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш покинет свою команду по окончании сезона на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны не заинтересованы в продлении сотрудничества.

Источник отмечает, что до конца сезона Соареш намерен добросовестно отработать свой контракт и выкладываться на тренировках. Португалец хочет сохранить хорошую форму перед тем, как отправиться в новую команду.

Романо также сообщает, что в приглашении Седрика заинтересованы многие европейские клубы. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 32-летний Соареш провёл всего 3 матча.