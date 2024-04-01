Холанна назвали худшим игроком «Манчестер Сити» в матче

В воскресенье «Манчестер Сити» не смог обыграть на своём поле «Арсенал» - матч завершился вничью со счётом 0:0. На страницах портала Goal были опубликованы материалы с оценками футболистам команд. Самую низкую оценку – 3 балла из 10 – получил нападающий «горожан» Эрлинг Холанн.

«Ещё одна игра, в которой Холанн был близок к анонимности», - говорится в материале.

«Манчестер Сити» по итогам тура остался на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Ливерпуля» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 3 апреля – против «Астон Виллы».