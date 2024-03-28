«Арсенал» нацелился на игрока «Милана»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может вернуться в лондонский «Арсенал».

«Россонери» готовы рассмотреть продажу алжирца предстоящим летом, если за него будет предложено порядка 50 млн евро, докладывает Calciomercato. По данным источника, интерес к 26-летнему футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии, но главным претендентом на хавбека считается «Арсенал», которому тот принадлежал с 2015 по 2017 год.

Исмаэль Беннасер провёл всего один матч за первую команду «канониров». В августе 2017 года он был продан «Эмполи» за 1 млн евро, а двумя годами позднее перебрался в «Милан» уже за 17 млн. Текущая стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.