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«Арсенал» нацелился на игрока «Милана» слухи

28 Марта 2024 • 00:56 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может вернуться в лондонский «Арсенал».

«Россонери» готовы рассмотреть продажу алжирца предстоящим летом, если за него будет предложено порядка 50 млн евро, докладывает Calciomercato. По данным источника, интерес к 26-летнему футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии, но главным претендентом на хавбека считается «Арсенал», которому тот принадлежал с 2015 по 2017 год.

Исмаэль Беннасер провёл всего один матч за первую команду «канониров». В августе 2017 года он был продан «Эмполи» за 1 млн евро, а двумя годами позднее перебрался в «Милан» уже за 17 млн. Текущая стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

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