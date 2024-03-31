Пиоли – о своём будущем: «Невозможно не любить «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о собственном будущем после победы над «Фиорентиной» (2:1).

«Россонери» закрепились на втором месте в турнирной таблице, увеличив отрыв от идущего третьим «Ювентуса» до шести очков. Перед матчем президент «Милана» заявил, что Пиоли останется в клубе на следующий сезон, и выразил надежду на то, что любовь клуба к наставнику взаимна.

«Как можно не любить «Милан»? Это топ-клуб, который даёт возможность выкладываться на все 100%, здесь невероятные болельщики.

У меня не было ни малейшего сомнения – нельзя просто так покинуть «Милан». Я знаю, что мы амбициозны, наш клуб всегда рассчитывает на трофеи. Я очень счастлив здесь и доволен словами президента. У меня хорошее взаимопонимание со всеми в клубе, включая Златана Ибрагимовича. Хочу завершить этот сезон как можно лучше», – заявил в интервью Sky Sport Пиоли.