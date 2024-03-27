Пулишич: «Не думал, что буду чувствовать себя так комфортно на правом фланге»

Атакующий полузащитник «Милана» и национальной сборной США Кристиан Пулишич высказался о выступлениях на правом фланге.

«Честно говоря, я никогда не думал, что буду чувствовать себя так комфортно на правом фланге. Я больше предпочитаю играть на левом фланге. Но я многому научился и, честно говоря, это изменило мою игру. Я нашёл способы попадать в штрафную и забивать голы, действуя справа», - рассказал Пулишич CBS.

В сезоне 2023/2024 Кристиан Пулишич поучаствовал в 39 официальных матчах в различных соревнованиях. В них американец забил 12 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.