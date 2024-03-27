Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич: «Не думал, что буду чувствовать себя так комфортно на правом фланге»

27 Марта 2024 • 22:50 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Атакующий полузащитник «Милана» и национальной сборной США Кристиан Пулишич высказался о выступлениях на правом фланге.

«Честно говоря, я никогда не думал, что буду чувствовать себя так комфортно на правом фланге. Я больше предпочитаю играть на левом фланге. Но я многому научился и, честно говоря, это изменило мою игру. Я нашёл способы попадать в штрафную и забивать голы, действуя справа», - рассказал Пулишич CBS.

В сезоне 2023/2024 Кристиан Пулишич поучаствовал в 39 официальных матчах в различных соревнованиях. В них американец забил 12 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич

Новости по матчу

26 Марта
10:44
«Фиорентина» - «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle
24 Марта
22:52
Раскрыта приоритетная трансферная цель «Милана»
18:51
«Милан» договорился с «Реалом» о трансфере защитника
23 Марта
23:07
Амрабат заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А
01:04
Жиру близок к воссоединению с Льорисом в МЛС
00:30
Жиру: «Было бы неплохо сыграть на Олимпиаде с Мбаппе и Гризманном»
22 Марта
23:43
«Милан» может продать Меньяна и купить другого вратаря
21 Марта
04:20
Форвард «ПСЖ» может заменить Жиру в «Милане»
20 Марта
00:23
Стало известно, какой клуб ведёт переговоры с Жиру
19 Марта
14:43
«Ювентус» и «Милан» нацелились на форварда «Севильи», который поругался с тренером
18 Марта
10:53
«Милан» отложил решение по будущему Кьяера до мая
10:47
«Манчестер Юнайтед» ещё не принял решение по Амрабату
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФИОРЕНТИНА МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс Эндрик выбрал номер в «Реале»
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина ЦСКА определился с новым главным тренером Рыбин: «Игроки «Спартака» прямо лезут на ворота» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Марта
23:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на защитника «Порту»
22:50 · Италия. Серия А
Пулишич: «Не думал, что буду чувствовать себя так комфортно на правом фланге»
22:31 · Италия. Серия А
Вратарь «Аталанты» может перейти в «Рому»
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется за вингера сборной Италии 1
21:46 · Италия. Серия А
Капелло не стал сравнивать Головина с Кварацхелией
20:20 · Англия. Премьер-лига
Лукаку ответил на вопрос о возможном возвращении в «Челси»
20:07 · Италия. Серия А
Сунесс рассказал, в чём проблема Погба
19:54 · Англия. Премьер-лига
Невеста призвала игрока уйти из «Ньюкасла»
19:39 · Италия. Серия А
Жуан Жезус отреагировал на оправдание Ачерби 1
19:21 · Италия. Серия А
«Милан» хочет продлить контракт с важным игроком
13:13 · Италия. Серия А
«Интер» принял решение по Ачерби
12:39 · Италия. Серия А
Нападающий «Милана» Жиру договорился с новым клубом
11:27 · Италия. Серия А
«Милан» готовит новый контракт для своего защитника
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов купить топ-нападающего за 90 млн евро - известно имя
09:24 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес прервал ужасную серию
Все новости
Рекомендуем