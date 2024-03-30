Президент «Милана»: «Пиоли остаётся»

Президент «Милана» Паоло Скарони сообщил, что главный тренер Стефано Пиоли продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

Наставник «россонери» часто подвергается критике, а слухи связывали его с уходом по окончании сезона. По словам Скарони, ничего подобного не произойдёт.

«Я всегда говорил, что Пиоли остаётся. Мне нравятся тренеры, которые побеждают, и если учесть, что у нас всё хорошо, то мне не может не нравиться Пиоли. Стефано – фантастический человек, мы его очень любим. Надеюсь, он нас тоже любит», – заявил в эфире Sky Sport глава «Милана».

В эти минуты команда Стефано Пиоли проводит выездной матч Серии А против «Фиорентины». Следить за ходом встречи можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.