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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» пригласила де Росси слухи

28 Марта 2024 • 19:45 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
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30.03 22:45

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси интересен «Фиорентине».

По информации Corriere dello Sport, боссы «Фиорентины» связались с наставником римлян и предложили возглавить клуб предстоящим летом. При этом сообщается, что приоритетом для самого де Росси является «Рома».

Напомним, 40-летний итальянец возглавил «Рому» в январе этого года, подписав краткосрочный контракт до лета.  

На данный момент римляне занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 51 очко после 29 туров. «Фиорентина» находится на восьмом месте, заработав 43 зачетных балла.

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