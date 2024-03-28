Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси интересен «Фиорентине».

По информации Corriere dello Sport, боссы «Фиорентины» связались с наставником римлян и предложили возглавить клуб предстоящим летом. При этом сообщается, что приоритетом для самого де Росси является «Рома».

Напомним, 40-летний итальянец возглавил «Рому» в январе этого года, подписав краткосрочный контракт до лета.

На данный момент римляне занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 51 очко после 29 туров. «Фиорентина» находится на восьмом месте, заработав 43 зачетных балла.