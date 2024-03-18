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«Манчестер Юнайтед» ещё не принял решение по Амрабату

18 Марта 2024 • 10:47 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Руководство «Манчестер Юнайтед» ещё не окончательно определилось по поводу того, стоит ли оставлять в команде опорного полузащитника Софьяна Амрабата. По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы ещё не сообщали «Фиорентине» или самому игроку об окончательном решении.

Напомним, в этом сезоне Амрабат выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. У английского клуба есть опция выкупа за сумму в районе 30 миллионов евро. Впрочем, если верить источнику, сейчас всё идёт к тому, что манкунианцы не станут выкупать марокканца.

Ранее сообщалось, что Амрабат интересен туринскому «Ювентусу». Контракт хавбека с «Фиорентиной» истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат ещё теги

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Сегодня, 18 Марта
10:47
«Манчестер Юнайтед» ещё не принял решение по Амрабату
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