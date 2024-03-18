«Манчестер Юнайтед» ещё не принял решение по Амрабату

Руководство «Манчестер Юнайтед» ещё не окончательно определилось по поводу того, стоит ли оставлять в команде опорного полузащитника Софьяна Амрабата. По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы ещё не сообщали «Фиорентине» или самому игроку об окончательном решении.

Напомним, в этом сезоне Амрабат выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. У английского клуба есть опция выкупа за сумму в районе 30 миллионов евро. Впрочем, если верить источнику, сейчас всё идёт к тому, что манкунианцы не станут выкупать марокканца.

Ранее сообщалось, что Амрабат интересен туринскому «Ювентусу». Контракт хавбека с «Фиорентиной» истекает летом 2025 года.