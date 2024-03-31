«Милан» обыграл «Фиорентину» за 6 минут второго тайма

«Фиорентина» и «Милан» провели матч 30-го тура Серии А. Первый тайм хозяева проспали, но после перерыва были острее, хотя на результате это никак не отобразилось. Саму Чуквуэзе головой наносил удар в ближний угол ворот - парировано. То же самое после выхода один на один под углом со стороны Андреа Белотти. Тиджани Рейндерс и Рафаэл Леау по очереди заставляли голкипера демонстрировать мастерство.

В начале второго тайма неожиданно прошла передача пяткой от Леау, и Рубен Лофтус-Чик легко открыл счет. Несколько минут, и Альфред Дункан убежал от защитника, после чего от радиуса штрафной поразил левый угол ворот. Тут же Леау убегал к воротам и за счет несущегося рядом Чуквуэзе обыграл кипера и забил - 1:2. Остальные опасные попытки в этом матче в основном были нейтрализованы вратарями.

«Милан» выиграл четвертый поединок кряду и на шесть очков оторвался от «Ювентуса». Впереди только «Интер» (11 баллов отставания). Соперник - 10-й.